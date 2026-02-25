UASD inviste 2,366 nuevos profesionales y anuncia modernización de servicios

Santo Domingo. – La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) invistió este miércoles a 2,366 nuevos profesionales de distintas áreas del conocimiento, en una ceremonia solemne dedicada al natalicio del patricio Matías Ramón Mella, reafirmando su compromiso con el desarrollo nacional, la memoria histórica y la educación pública.

El acto, celebrado en la Plaza Héroes de Abril y encabezado por el rector Editrudis Beltrán Crisóstomo, destacó el papel de la academia estatal en la formación de capital humano para el progreso del país.

Durante su intervención, el rector exhortó a los graduandos a ejercer sus profesiones con ética, responsabilidad social y sentido de pertenencia, recordándoles que una universidad pública e inclusiva hizo posible su formación.

Modernización y servicios digitales

Como parte de los avances institucionales, Beltrán Crisóstomo anunció la próxima inauguración de un moderno centro de multiservicios, que integrará áreas como Registro, Admisión, Reválida, Convalidaciones y Archivo, con el objetivo de ofrecer trámites más ágiles y eficientes.

El nuevo espacio funcionará bajo el principio de “burocracia cero”, permitiendo a estudiantes y egresados solicitar récords de notas, certificaciones y otros documentos oficiales con firma digital, reduciendo tiempos y desplazamientos.

“El orgullo de pertenecer a la Primada de América es una convicción que nos impulsa a seguir trabajando por una universidad moderna, competitiva y comprometida con el desarrollo del país”, expresó, al enfatizar que “el orgullo de ser uasdianos no es un eslogan, sino una convicción que nos mueve a transformar y fortalecer esta academia para servir mejor al pueblo dominicano”.

Nueva carrera y ampliación académica

La UASD también informó que ampliará su oferta educativa con nuevas carreras para el próximo semestre, destacándose la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas, única en el país, resultado del proceso de rediseño curricular impulsado por la actual gestión académica.

Asimismo, el campus incorporará mejoras en la movilidad interna mediante un sistema de transporte que facilitará el acceso rápido a los servicios universitarios.

Reconocimientos y méritos académicos

Durante la investidura fueron reconocidos los estudiantes con mayores índices académicos. El mayor honor correspondió a Megan Paola Rosario Peralta, licenciada en Administración de Empresas, quien alcanzó 95.9 puntos y honores Summa Cum Laude.

Entre los graduandos distinguidos figura el procurador adjunto y director general de Persecución, Wilson Camacho, quien obtuvo el título de Sociología con honores Magna Cum Laude, con un índice de 91.7.

El procurador Wilson Camacho recibe su titulo como licenciado en Sociología.

También se realizó la entrega póstuma del título de Arquitecto al bachiller Huáscar A. Matos Cuevas, recibido por sus familiares.

Distribución por facultades

La Facultad de Ciencias de la Educación encabezó la promoción con 764 graduandos, seguida por Ciencias de la Salud (685) y Ciencias Económicas y Sociales (438). También egresaron profesionales de Humanidades (161), Ingeniería y Arquitectura (124), Ciencias Jurídicas y Políticas (120), Ciencias (31), Artes (25) y Ciencias Agronómicas y Veterinarias (18).

La ceremonia incluyó la interpretación de los himnos Nacional, Universitario y a Mella, y concluyó con el juramento y la venia académica de los nuevos profesionales, que se integran desde hoy al desarrollo productivo y social de la República Dominicana.