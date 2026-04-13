Santo Domingo.- La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) dispuso la suspensión total de las actividades docentes en la Sede Central durante lo que resta de este lunes 13 de abril, debido a las condiciones atmosféricas adversas y en cumplimiento con las orientaciones del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

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La medida se adopta tras registrarse fuertes ráfagas de viento y caída de árboles en los alrededores del edificio de Postgrado, donde videos difundidos muestran a estudiantes afectados por las condiciones climáticas, siendo incluso impactados por la intensidad del viento.

Las autoridades universitarias exhortaron a la comunidad académica a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a priorizar su seguridad ante cualquier situación de riesgo.