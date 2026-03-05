Sisalril impulsa un modelo de per cápita diferenciado para fortalecer la seguridad social

Santo Domingo.– La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) realizó la tercera edición de “Aula Sisalril”, un espacio de análisis donde especialistas discutieron los alcances del nuevo modelo de distribución de recursos a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

Durante el encuentro se explicó que el esquema aprobado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) introduce un modelo de per cápita diferenciado, mediante el cual los fondos se asignan tomando en cuenta factores de riesgo como la edad y el sexo de los afiliados. La medida busca fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema sin alterar las coberturas del Seguro Familiar de Salud.

El superintendente de Sisalril, Miguel Ceara Hatton, encabezó la actividad y señaló que este tipo de espacios permite acercar los temas técnicos de la seguridad social a la ciudadanía, además de promover un debate informado sobre el funcionamiento del sistema.

La jornada reunió a juristas y especialistas en seguridad social, quienes analizaron los aspectos legales, técnicos y actuariales del nuevo modelo, así como sus implicaciones para la estabilidad del sistema de salud.

Entre los participantes estuvieron Cristóbal Rodríguez, Jaime Rodríguez, Arismendi Díaz y Leticia Martínez, directora de Gestión Actuarial de Sisalril, quienes respondieron inquietudes del público sobre la implementación de la nueva fórmula de asignación de recursos.

También asistieron representantes de instituciones públicas y del sector empresarial, entre ellos el viceministro de Trabajo Efrén Cuello, el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) Boris de León, la subgerente del CNSS Anneline Escoto y el exdirector de Senasa Chanel Rosa Chupany.

Con esta iniciativa, Sisalril busca consolidar “Aula Sisalril” como un espacio permanente de reflexión y divulgación sobre los retos y transformaciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social.