Pedro Chalas Ferreras, presidente de Soles del Este, le entrega la camisera que usarán como visitante a Darwin Rosario, junto a Manuel Guzmán. / Fuente externa.

San Pedro de Macorís.– Con la mira puesta en conquistar su primer campeonato, los Soles del Este iniciaron una nueva temporada en la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), con un proyecto que combina experiencia, juventud y refuerzos internacionales.

El equipo tendrá como sede el polideportivo Rolando Ramírez, en el Complejo Deportivo Tomás Binet, donde buscará consolidarse como contendiente en la campaña 2026.

Proyecto deportivo y cuerpo técnico

La franquicia estará dirigida por el técnico Yoel Feliz (La Pipa), quien asumió el mando a mitad de la temporada pasada con marca de 1-5 y logró una reacción de 5-3, cerrando con récord de 6-8.

El dirigente estará acompañado por los asistentes Jochy Fulgencio y José Branche, además del asesor técnico Miguel Reyes.

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El presidente del equipo, Pedro Chalas Ferreras, destacó la capacidad del cuerpo técnico y la meta de avanzar a la fase de eliminación, semifinales y disputar el título.

Plantilla y refuerzos

El plantel lo integran jugadores como José Familia, Joni Liriano, Manuel Guzmán, Jonathan Bello, Elías Solimán, Daylin Thomas, Jean Carlos Quezada, Javier Del Rosario, José Polanco y Brandon Williams.

A ellos se suman los seleccionados en el draft 2026, entre ellos Darwin Rosario y Bryan Luciano, así como Camry Reyes y Alex Balbuena.

Pedro Chalas Ferreras, presidente de Soles del Este, le entrega la camisera que usarán como visitante a Darwin Rosario, junto a Manuel Guzmán. / Fuente externa.

El equipo contará además con refuerzos estadounidenses: Tristan Jarrett, Terry Larrier y Jalone Friday.

El veterano Manuel Guzmán, capitán del conjunto, disputará su última temporada tras 23 años de carrera.

Calendario y expectativas

Los Soles disputarán siete de sus 14 partidos como locales en San Pedro de Macorís. Su debut será el 16 de abril frente a los Metros de Santiago en la Arena Oscar Gobaira.

Posteriormente, enfrentarán a los Leones de Santo Domingo el 18 de abril, mientras que su primer partido en casa será el 24 de abril ante los Marineros de Puerto Plata.

La directiva y el cuerpo técnico coinciden en que el objetivo principal es competir al más alto nivel y alcanzar, por primera vez, el campeonato de la liga.