La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.

Santiago.- La Fiscalía de Santiago presentará en las próximas horas medidas de coerción ante la Oficina de Atención Permanente contra una mujer y dos hombres acusados agresión con un bisturí un miembro de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Se informó que los imputados agredieron el agente de la Digesete en el Aeropuerto Internacional del Cibao, luego de que el agente colocara un candado en el vehículo de la dama, quien se había estacionado en un lugar no permitido dentro de las instalaciones de la terminar aérea.

La señora Lisbeth Rodríguez, está señalada como la principal implicada, tras presuntamente atacar con un bisturí en el rostro al agente de tránsito que se encontraba en el cumplimiento de sus funciones.

Los involucrados se presentaron hoy ante las autoridades para responder por lo ocurrido, mientras se espera que en las próximas horas les sea conocida medida de coerción.

La querella contra los imputados fue presentada por Valentín Oviedo, consultor jurídico de la Digesett, explicó que la institución y horas después los imputados se presentaron a la Fiscalía para responder por los cargos.

El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.