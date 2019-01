Santo Domingo.-Los implicados en otorgarle documentos de identidad al narcotraficante colombiano Julián Alberto Jiménez Monsalve (Machete) serán sometidos a la justicia penal.

Un representante del Ministerio Público, vinculado a la investigación, ofreció la información con la condición de que no se diera a conocer su nombre, porque no estaba autorizado por el procurador general, Jean Alain Rodríguez, a hablar con relación al caso y para no entorpecer la investigación.

Con relación a la documentación de la investigación administrativa que realizó la Junta Central Electoral y entregada por el consultor jurídico de esa institución a la Procuraduría, dijo que “será un insumo, o sea, serán parte de la investigación que está realizando la comisión”.

La comisión que investiga el caso está integrada por los magistrados Regis Victorio Reyes, procurador general de la Corte de Apelación adscrito a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, quien tiene a su cargo la coordinación; Mercedes Santana Rodríguez, procuradora fiscal titular interina de la Fiscalía de Higüey y Jennifer Scartlet Acevedo, procuradora general de Corte de Apelación adscrita a la Procuraduría Regional de San Pedro de Macorís.

Entre las personas que están siendo investigadas por la comisión figuran Alba Elizabeth Vásquez Curiel (digitadora), Zewxis Oxiades Ledesma Gonell y Yaniris Yohanni Pérez de Óleo.

Según la investigación que realizó la JCE, en su auditoría se comprobó que la transcripción fraudulenta del acta para otorgar la cédula fue realizada en base a documentos falsos por la digitadora por Alba Elizabeth Vásquez Curiel, el 23 de junio de 2017, mientras Vásquez Curiel admitió haber realizado el trámite de forma expedita a solicitud de una persona que era desconocida por ella, pero aseguró que “si la observa de nuevo pudiera identificarla”.

El narco colombiano Jiménez Monsalve, (Machete), es considerado un importante narcotraficante colombiano, quien fue apresado el viernes 18 de enero por autoridades dominicanas auxiliadas por la Interpol en Punta Cana, está implicado en la muerte de 40 personas y de acuerdo a funcionarios colombianos, el capo vivía en una lujosa villa y al momento de su captura le ocuparon vehículos de lujo.

Un apunte

Otros

Representantes del Ministerio Público tratan de determinar si otras personas han sido declaradas y han obtenido documentos de identidad en el país similar a como lo hizo el colombiano Jiménez Monsalve (Machete).