SPM: serie 23 siempre

San Pedro de Macorís inicio su existencia en el año 1822 cuando grupos que huían de la dominación Haitiana llegaron a esta comarca que era una aldea llamada Mosquitisol.

Revisando al Historiador y Cardiólogo Dr. Fermín Álvarez Santana acepta que la fundación se produjo en la margen occidental del rio Macorix, hoy Higuamo, pero que en el año 1846 los primeros pobladores de los que hoy se conoce como “la punta” se trasladaron a la margen oriental del rio.

Algunos de los primeros pobladores procedían de la barriada de San Carlos de la capital del país.Hace años que Sonia Torres de Mallén y varios petromacorisanos activan un colectivo de bien social llamado Fundación Gala 23.

Carmen Mazara, Aurelia Castillo y Josefina Shiffino no pierden oportunidad por ir en auxilio de los Macorisanos.

La mayoría de ellos aunque residen en la capital apoyan las necesidades de su pueblo y se encargan de labores humanitarias de gran trascendencia: con los ciegos, los sordos y ,los diabéticos.

Ellos fundaron la sala de fisiatría del hospital Carl T. George; remodelaron casuchas destruidas por el Huracán George.

Dafne Chalas, Xiomara Binet, Antonio Zaleta y otros, siempre han estado disponibles para ayudar., desde los llamados viejos robles. ¿Pero por qué San Pedro es tan emblemático?: Se ha dicho que la bonanza de los ingenios azucareros que desde principios del siglo pasado, convirtió en los años 20 a SPM en el “París Chiquito” como llego a llamarse nuestra provincia.

Esto genero una importante emigración desde las islas del Caribe (los cocolos) y desde el lejano oriente: el Líbano, Siria y otros.

Detrás de la llamada danza de los millones vinieron los españoles, los puertorriqueños y de otras naciones. “Son del Ingenio” diría el poeta de nuestra tierra Don Pedro Mir.

Ya Norberto James había dicho en su emblemático poema. “Los Emigrantes” que habían llegado con sus arcos y flechas multicolores. A mi imaginación acuden los cangrejos caminando libremente por las calles.

Recordé a las decenas de atletas que recorren el mundo debajo de un pendón de caña y con el sabor a melao de su batey de origen. Imagine a un Pedro González en la segunda almohadilla de los Yankees de New York emulado ahora por Tatis Jr.

Pero: y el primer Hidropuerto Internacional: donde estuvo?Y las primeras emisoras de radio y los primeros periódicos en todo el país: donde se producían?Y la bella historia de nuestro ateneo, nuestro ayuntamiento y los teatros operáticos?.

Ahí Moran Dominguez Charro, los hermanos Delignes y los Villegas. Cuando Antonio Zaglul me contaba cosas de: Luis E. Aybar, Francisco Moscoso Puello y Carl Theodore George me fascinaba.Y Don Frank Comarazamy y Doña América y su hijo, René Del Risco Bermudez de dónde son? … ¿ le preguntó a Mauricio Baez? Sabía ud. que el correo, el teléfono y el telégrafo llegaron temprano a una tierra bañada por ríos y por mares como dirían los médicos de allá: Ariel Perez Ubiera, Jesus Feris Iglesias y Carlos Juan Musa? ¡Oh Tomasito Binet , Cabo Cleto! que hicieron del musculo, la velocidad y la humildad una vocación?Caramba: ¡ Olinda Del Giudecci y Dolores Basora, Estelita Heraux! inolvidables profesoras que me toco disfrutar. ¡Enhorabuena Macorís del Mar!.