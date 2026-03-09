Una multitud acudió a la misa de cuerpo presente celebrada en la iglesia Inmaculada Concepción.

Cotuí, Sánchez Ramírez.– En medio del dolor y la consternación, familiares, amigos y comunitarios despidieron este lunes a varios integrantes de una familia que murieron en un aparatoso accidente ocurrido la noche del domingo en la autopista Duarte a la altura de Bonao.

Las víctimas fueron identificadas como Leivi Martínez, Fanmi Mercedes Diplan y su hija, quienes viajaban junto a otro de sus hijos cuando regresaban a Cotuí tras visitar a familiares en Bonao.

En el accidente también falleció Patricia Mercedes Valdez, de 55 años, madre de la joven profesional de la salud.

Un niño de dos años, hijo de la pareja, sobrevivió a la tragedia.

Graduado el sábado, fallecido el domingo

Como una irónica paradoja del destino, se informó que Martínez se había graduado el sábado 7 de marzo como ingeniero civil en la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) y perdió la vida al día siguiente.

Según versiones de allegados, la familia salió desde Cotuí hacia Bonao para visitar al padre de Martínez y otros parientes, pero al regresar fueron víctimas del trágico accidente.

Testimonios de familiares y amigos

El abogado y locutor Andrés Díaz, presidente de la Junta de Vecinos del sector Cuesta Hermosa, donde residía la familia, definió a las víctimas como personas humildes, solidarias y siempre dispuestas a servir a su comunidad.

“Fueron personas positivas, cariñosas y comprometidas con la búsqueda de soluciones a los problemas del barrio, con importantes aportes al trabajo comunitario”, expresó.

Señaló que doña Patricia se desempeñó durante varios años como secretaria de la junta de vecinos, destacándose como una mujer luchadora e impulsora del desarrollo comunitario.

El sacerdote oficia la misa de cuerpo presente.

Por su parte, la joven profesional de la salud laboró durante varios años en la Clínica Doctor Paredes y también en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), donde se ganó el cariño de muchas personas.

Tras el velatorio en la funeraria municipal, una multitud acudió a la misa de cuerpo presente celebrada en la iglesia Inmaculada Concepción. Posteriormente, bajo un torrencial aguacero, familiares y allegados acompañaron el cortejo hasta el cementerio municipal, donde recibieron cristiana sepultura al caer la tarde de este lunes.

Los actos fúnebres de Patricia Mercedes Valdez se realizaron en la comunidad de Los Corozos, en el municipio Villa La Mata.