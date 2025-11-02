La construcción de los nuevos hoteles Super 8 Cabrera y Super 8 Río San Juan.

La construcción de los nuevos hoteles Super 8 Cabrera y Super 8 Río San Juan, fruto de la alianza entre Grupo De Valle y Proconstur, marca la importancia del sector turístico para la economía de República Dominicana.

El desarrollo de infraestructura hotelera, especialmente en la Costa Norte, es fundamental para diversificar la oferta turística del país y atraer inversión.

Al sumar más de 140 habitaciones nuevas (70+ en cada hotel) a la capacidad nacional, estos proyectos no solo incrementan el número de plazas de alojamiento disponibles, sino que también fortalecen el posicionamiento del país como un destino sólido en el Caribe, generando empleo y atrayendo capital extranjero.

Los hoteles Super 8, al enfocarse en el segmento económico, juegan un papel decisivo al hacer que los destinos sean más accesibles para una visión más amplia de visitantes.

Este tipo de alojamiento moderno y eficiente, como el diseñado por Jean Romero, asegura que el crecimiento turístico sea sostenible y de calidad.

Al ofrecer soluciones de hospedaje confiables y bien ubicadas, estos hoteles facilitan la exploración de regiones como Cabrera y Río San Juan, impulsando indirectamente el comercio local y asegurando que el impacto económico del turismo se distribuya de manera más amplia a lo largo del territorio nacional.

Colaboración

En declaraciones, el ingeniero Henry Veloz, CEO de Proconstur, lidera todo el proceso de desarrollo de los hoteles de Cabrera y Río San Juan, asegurando precisión, calidad y eficiencia en cada etapa.

Mientras que, Edward De Valle, presidente de Grupo De Valle, dirige la estructuración general de los proyectos, incluyendo el modelo financiero y las estrategias de franquicia que hacen posible estas iniciativas.

“Nos sentimos muy orgullosos de trabajar con Henry y su equipo profesional en Proconstur”, afirmó Edward De Valle. “Nunca habíamos experimentado un nivel tan alto de creatividad y colaboración.

Es inspirador ver a tantos profesionales dominicanos trabajando juntos para ofrecer un producto excepcional, y nos alegra haber encontrado un equipo local en el que podemos confiar.”

Aprobación

Este proyecto Super 8 Río San Juan ha recibido todas las aprobaciones gubernamentales y comenzará su construcción en enero de 2026.

Mientras que el Super 8 Cabrera también cuenta con todos los permisos necesarios, el cual previsto iniciar en marzo de 2026.

Talento Local

El Super 8 Cabrera, contará con un hotel de cuatro niveles y más de 70 habitaciones, además de una plaza comercial de dos niveles.

El proyecto incluirá un amplio lobby, restaurante tipo buffet, gimnasio, tres salones de conferencias, jardines, piscinas para adultos y niños, y estacionamiento para 58 vehículos. Con un estilo arquitectónico moderno y minimalista, el hotel integrará sistemas de alta eficiencia energética y materiales duraderos que garantizan confort, sostenibilidad y valor a largo plazo.