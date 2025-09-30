Por temor a un enfrentamiento verbal de simpatizantes trujillistas y antitrujillistas, el Ministerio de Cultura suspendió un coloquio que había programado para este miércoles en la tarde en la Feria del Libro con el tema “Patrimonio histórico y cultural de San Cristóbal”.

En la actividad, pautada para las 6 de la tarde, expondrían los periodistas Emilia Pereyra y José Pimentel Muñoz y el gestor cultural Ramón Mesa, quienes habían sido invitados hace varias semanas por el organismo oficial que monta el evento.

Pereyra está inmersa en la producción de un libro sobre el patrimonio histórico sancristobalense, Pimentel Muñoz es organizador del Encuentro Histórico de San Cristóbal y frecuente escritor de temas relacionados con esa ciudad y Mesa es de los principales gestores culturales de allí.

El Ministerio de Cultura se limitó a anunciar la suspensión del coloquio sin precisar la razón, pero una fuente del mismo comunicó que estaba basada en el hecho de “informes recibidos en el sentido de que simpatizantes trujillistas se disponían a estar presentes para defender la idea de que las casas del dictador deben ser restauradas y en una de ellas, la Casa Caoba, habilitar un museo con fines turísticos”.

Según esos informes, explicó la fuente, “activistas antitrujillistas ligados al Museo de la Resistencia, de Santo Domingo, se preparaban para asistir con el propósito de contradecir a los propulsores de la idea relacionada con las viviendas de Trujillo”.