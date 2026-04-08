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Suspenden sesión del Senado; nueva fecha será anunciada en lo adelante

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Suspenden sesión del Senado; nueva fecha será anunciada en lo adelante

Santo Domingo.- La sesión del Senado que estaba pautada para celebrarse este miércoles, 8 de abril, fue suspendida hasta nuevo aviso, debido a los aguaceros que se han registrado en las últimas horas.

Una fuente del Departamento de Prensa de la Cámara Alta informó que la fecha de la sesión será anunciada próximamente, a través de los mecanismos correspondientes.

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Los aguaceros que se registraron en las primeras horas de este miércoles causaron dificultad en el tránsito vehicular, por lo que muchas instituciones suspendieron sus actividades. 

Las precipitaciones son provocadas por una vaguada ubicada en la zona, la cual ha causado fuertes aguaceros en gran parte del país.

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Juan Julio Gómez

Juan Julio Gómez

Veterano periodista que escribe temas internacionales sobre geopolítica, deportes y asuntos bíblicos. Ha trabajado para varios medios internacionales durante su larga trayectoria en la carrera.