Santo Domingo.- La sesión del Senado que estaba pautada para celebrarse este miércoles, 8 de abril, fue suspendida hasta nuevo aviso, debido a los aguaceros que se han registrado en las últimas horas.

Una fuente del Departamento de Prensa de la Cámara Alta informó que la fecha de la sesión será anunciada próximamente, a través de los mecanismos correspondientes.

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Los aguaceros que se registraron en las primeras horas de este miércoles causaron dificultad en el tránsito vehicular, por lo que muchas instituciones suspendieron sus actividades.

Las precipitaciones son provocadas por una vaguada ubicada en la zona, la cual ha causado fuertes aguaceros en gran parte del país.