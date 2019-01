San Pedro de Macorís.- “Sólo debemos ser consistentes”, dijo Fernando Tatis padre, dirigente de la Estrellas Orientales, luego de la primera victoria de su equipo en el inicio de la Serie Final de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM).

Tatis argumentó que “hemos estado ejecutando cada parte del juego, manteniendo un enfoque de no dar ningún tipo de ventaja al contrario”.

El capataz de los verdes valoró la entrega de sus jugadores y resaltó de manera muy positiva el dominio que mostró Yunesky Maya durante cinco episodios, para luego ser relevado por Evan MacLane quien lanzó las cuatro entradas restantes, lo que dio una gran tranquilidad y gran respiro al bullpen del conjunto que tuvo una gran cantidad de trabajo durante el Todos contra Todos.

“Seguiremos con la misma temática para mañana (hoy), usaremos dos abridores lo más profundo que sea necesario y luego pensaremos en ese excelente bullpen que tenemos”, manifestó Tatis.

El dirigente petromacorisano destacó la forma en que se comportó la ofensiva, aunque dijo que eso no le sorprende, porque el equipo demostró que puede hacer eso durante toda la temporada.

Dijo que seguirán poniendo su parte para culminar con esa sequía de más de 50 años sin una corona verde, haciendo cada cosa, paso a paso hasta llegar a la meta.

CALENDARIO serie FINAL

Juego 2 Viernes 18/Ene

estadio francisco micheli

Estrellas vs. Toros 7:30 p.m.

Juego 3 Sábado19/Ene

Estadio tetelo vargas

Toros vs. Estrellas 7:30 p.m.

Juego 4 Lunes 21/Ene

Estadio Francisco Micheli

Estrellas vs. Toros 5:00 p.m.

Juego 5 Martes 22/Ene

Estadio Tetelo Vargas

Toros vs. Estrellas 7:30 p.m.

Juego 6 Miercoles 23/Ene

Estadio Francisco Micheli

Estrellas vs. Toros 7:30 p.m.

Juego 7 Viernes 25/Ene

Estadio Tetelo Vargas

Toros vs. Estrellas 7:30 p.m.

De ser necesario

Juego 8 Sábado 26/Ene

ESTADIO fRANCISCO mICHELI

Estrellas vs. Toros 5:00 p.m.

De ser necesario

Juego 9 Domingo 27/Ene

Estadio Tetelo Vargas

Toros vs. Estrellas 5:30 p.m.

De ser necesario