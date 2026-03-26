Taylor Lautner, estrella de Crepúsculo, anuncia que será papá por primera vez

Infobae.- El actor Taylor Lautner (34) y su esposa Tay (29) han dado un nuevo paso en su historia de amor: la pareja confirmó que está esperando a su primer hijo. La noticia fue anunciada este jueves 26 de marzo a través de sus redes sociales, donde compartieron una serie de imágenes que rápidamente se volvieron virales entre sus seguidores.

En las fotografías publicadas en Instagram, ambos aparecen posando en un campo mientras sostienen ecografías del bebé. En una de las tomas, el actor se inclina para besar el vientre de su esposa, quien viste un conjunto blanco.

Junto a las postales, la pareja escribió: “¿Qué es mejor que dos Taylor Lautner?🤍”, en referencia a la coincidencia de sus nombres que ha caracterizado su relación.

El actor de Crepúsculo será padre por primera vez junto a Tay Lautner. (Instagram)

La historia entre Lautner y Tay —cuyo apellido de soltera es Dome— comenzó en 2018, cuando fueron presentados por Makena Moore, hermana del actor. Desde entonces, la relación avanzó rápidamente: hicieron público su vínculo romántico ese mismo año y, tras casi tres años juntos, el protagonista de Crepúsculo le propuso matrimonio en noviembre de 2021.

El compromiso fue anunciado también en redes sociales con imágenes de una romántica escena rodeada de velas y pétalos de rosa. “Y así, todos mis deseos se hicieron realidad”, escribió el actor en ese momento. La boda se celebró el 11 de noviembre de 2022 en una ceremonia íntima en California.

La pareja se casó en noviembre de 2022 en una ceremonia íntima en California (Captura: Instagram/Vogue)

Tras el matrimonio, ambos compartieron detalles del evento con People. “Todo se sintió tan surrealista. Ambos estuvimos muy involucrados en el proceso, así que teníamos grandes expectativas, pero definitivamente las superó”, describió Tay.

Por su parte, Lautner destacó que deseaban vivir ese día como una genuina celebración, “sin presión ni ansiedad”.

La llegada de su primer hijo no ha sido una sorpresa para quienes han seguido de cerca a la pareja. En entrevistas previas, ambos habían manifestado su interés en convertirse en padres. En 2016, Taylor Lautner reveló que amaba a los niños y esperaba tener hijos en el futuro.

Por su parte, Tay confesó a Us Weekly en 2024 que la maternidad sí estaba en sus planes, pero tenía ciertos temores sobre la crianza: “A veces nos ponemos un poco nerviosos. ¿Cómo criamos hijos que puedan expresarse o sentir que pueden hablar con nosotros? Eso me asusta”.

¿Quién es Tay Lautner?

Si bien su esposo es una estrella de Hollywood, Tay Lautner tiene una vida profesional más orientada a la salud. Ella es enfermera titulada (se graduó en 2019) y ha desarrollado una plataforma centrada en la salud mental. En 2022 lanzó “LEMONS by Tay”, un sitio web dedicado al bienestar emocional, donde comparte recursos, experiencias y consejos.

Ese mismo compromiso con la salud mental se trasladó a otro proyecto en común con su esposo: el pódcast The Squeeze, estrenado en 2023. En este espacio, la pareja conversa con expertos y celebridades sobre bienestar emocional, ansiedad, relaciones y crecimiento personal.