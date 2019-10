Edward Santana

Pieza importante en triunfo de los Indios

Lo importante no es llegar, lo importante es el camino; yo no busco la verdad, sólo sé que hay un destino.”

“Cada uno debe sentir que es importante en el juego, pero ello no significa que se deba tratar a todos del mismo modo.”

Jack Welch

A Edward Santana no le tiembla el pulso al momento de ir a la línea de tiros libres.

Con el techado Mario Ortega abarrotado, que no le cabía ni un alfiler, Edward encestó 6 tiros libres restando menos de un minuto para concluir el choque en que los Indios salieron triunfantes 84-81.

Santana, con 3 segundos y 9 décimas por jugar y con el choque 82-81 favor de los francomacorisanos, logró dos tiros libres para que los Indios se colocaran 84-81.

Las súperestrellas de la NBA en múltiples ocasiones fallan uno o dos tiros libres cuando el encuentro está en los segundos finales.

Defendió

Otro aspecto importante fue la defensa de Edward en todo el partido.

Se fajó a bloquear, defender y dio tres tapones de gran importancia con el partido en la línea.

Fue un encuentro cargado de tensión en que la concentración de los protagonistas fue clave a la hora de la verdad.

Paris Bass jugó como un campeón, pero hay que ser justo y resaltar la gran labor de Edward Santana.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.