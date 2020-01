Los olímpicos

recuerdan legado de Polón Muñoz

El ingeniero Roque Napoleón Muñoz (Polón) fue un dirigente excepcional.

Luchó contra la corrupción y los vicios del país.

En su calidad de presidente del Comité Olímpico Dominicano, combatió sin pausa a los dirigentes deportivos que se salieron del carril de la decencia y las buenas constumbres.

Polón Muñoz, quien falleció hace 9 años, fue un fiel defensor de las buenas causas.

Nunca vaciló para sancionar a los que violaban los estatutos del COD y de otras organizaciones.

Polón Muñoz fue un inquebrantable combatiente contra los anuncios publicitarios en las camisetas de los atletas.

Siempre trató de prevenir el uso de drogas narcóticas en los atletas, dirigentes y entrenadores.

Siempre lo ví orientando a esas personas que estaban en el consumo de los estupefacientes.

El ingeniero Muñoz salvó en varias ocasiones al movimiento olímpico con sabias decisiones.

Combatió como nadie a los gobiernos que querían a toda costa controlar el movimiento deportivo nacional.

Nadie lo pudo comprar con dinero u otras ofertas tentadoras. Se mantuvo incólume en sus principios.

Podría escribir un libro de las virtudes de Polón Muñoz, pero el poco espacio no me lo permite. Lo que sí puede decir es que es un personaje a imitar por los actuales dirigentes deportivos del país.

Misa

El Comité Olímpico Dominicano realizó una misa de recordación al ingeniero Roque Napoleón Muñoz.

Gilberto García, secretario general del COD, resaltó el legado que dejó Polón a las nuevas generaciones.

Manifestó que el ex presidente del COD “ha sido uno de los grandes propulsores del deporte.

García dijo que Muñoz recorrió todo el país promoviendo el deporte con la dirigencia deportiva.

Con mucho orgullo lo recordamos y sabemos que se nos fue, dejando un gran ejemplo y un gran legado a la generación de dirigentes de hoy”, señaló el secretario general del COD.

