Lino Rivera, mánager del equipo dominicano, con el trofeo de campeón de la Serie del Caribe.

LINO RIVERA: “Esto ha sido algo increíble”.

“Estoy muy emocionado”.

“Este equipo ha sido uno de los mejores que he dirigido en toda mi carrera”.

“Los fanáticos deben sentirse orgullosos del trabajo que realizamos desde que se inicio la temporada en la República Dominicana”.

“En ocasiones no puedo ni hablar por lo que estoy viviendo, tras ganar la Serie del Caribe”.

Esas expresiones me las dijo Lino Rivera a las 2:14 de la madrugada del sábado, luego de la ruidosa celebración del equipo dominicano (Los Toros) que se proclamó campeón de la Serie del Caribe en Puerto Rico al vencer a Venezuela 9 carreras por 3.

Dos juegos a Puerto Rico

Lino, quien dirigió magistralmente, me comentó vía celular: “Leo, desde que le ganamos los dos juegos a Puerto Rico el miércoles y jueves, sabía que seríamos campeones”.

Reveló que fueron dos encuentros de mucha tensión en que “nuestros muchachos se inspiraron y se entregaron por completo para avanzar a la final”.

Gran equipo

El capataz del conjunto quisqueyano recordó que “los Toros conquistaron 34 juegos en la serie regular del béisbol invernal. Luego conseguimos el primer lugar en el Round Robin y vencimos al Licey en la Serie Final”.

Valoró a los directivos de los Toros: Raymond Abreu, al cuerpo técnico y directivos de Lidom, que en conjunto, “hicimos una maravillosa selección de los refuerzos y vinimos a Puerto Rico con un equipo muy bien estructurado”.

Sancocho

¿Qué almozaste?, le pregunté al piloto dominicano.

Y me respondió con una gran sonrisa: “Mi madre Norma Ortiz me preparó un rico “sancocho” que me dio mucha suerte”.

El desayuno fue ligero, pues estaba chequeando los videos de los partidos de Venezuela.

Lino, también elogió el picheo de Paolo Espino y el cuerpo de relevistas. “Ellos fueron fabulosos. Hicieron un trabajo excepcional”.

Rivera fue escogido como “El Mejor mánager del equipo Todos Estrellas.

Lino Rivera, un gran campeón.

¡Felicidades!.

Hasta mañana, si dios quiere dominicanos.