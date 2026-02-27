Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y de la primera dama Raquel Arbaje, asistió este viernes al Tedeum celebrado en la Catedral Primada de América, donde el arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, advirtió que el país enfrenta “una profunda crisis moral” que trasciende lo económico y lo político.

Durante la homilía por el 182 aniversario de la Independencia Nacional, el prelado afirmó que la sociedad dominicana vive un momento que exige unidad y compromiso ético.

“Es tiempo de que los hombres y mujeres de buena voluntad, sin importar afiliaciones políticas, se unan para rescatar los valores que nos distinguen como nación. Sólo así podremos honrar el legado de Duarte y construir un país digno de todos los dominicanos y dominicanas”, expresó.

El religioso exhortó a líderes políticos, funcionarios, empresarios, organizaciones sociales e iglesias a “asumir la tarea de vivir y educar de acuerdo a la ética y con los valores de la honestidad, la equidad, la verdad, el trabajo, la responsabilidad, el respeto, la solidaridad, la fraternidad, la justicia, la hospitalidad y el amor en la familia”.

Advierte sobre pérdida de valores

Monseñor Morel Diplán señaló que la pérdida de valores fundamentales, la falta de respeto a la autoridad y el debilitamiento del compromiso ético representan desafíos que deben afrontarse con firmeza y unidad.

El arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán durante Tedeum en la Catedral con el presidente Luis Abinader. / Fuente externa.

Asimismo, instó a fortalecer la educación integral desde la familia y las escuelas, promoviendo virtudes como la honestidad, la justicia y el amor a la patria, y pidió que las instituciones velen por una formación sustentada en principios éticos sólidos.

En su mensaje durante el Tedeum, recordó la figura de Juan Pablo Duarte y citó su frase “Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor”, al subrayar que ese principio continúa vigente como llamado a la responsabilidad histórica.