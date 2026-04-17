Inundaciones y daños por fuertes lluvias en Santiago Rodríguez y Dajabón

SANTIAGO.-Tres provincias localizadas en la Línea Noroeste y el municipio de Montellano, de Puerto Plata fueron castigados ayer tarde y anoche por lluvias torrenciales que provocaron inundaciones y daños parciales a varios puentes, informaron esta mañana autoridades de los organismos de socorro de esas demarcaciones, aunque no se produjeron víctimas humanas.

Las provincias anegadas por las fuertes lluvias acompañadas de vientos y en ocasiones por descargas eléctricas, fueron Santiago Rodríguez, Dajabón y Mao, Valverde, así como también el municipio de Montellano, en Puerto Plata, donde los daños por efecto de inundaciones y derribo de puentes son cuantiosos.

Lluvias registradas en Dajabon inundan calles del municipio

Desde Dajabón se informó que todo el centro de la ciudad se inundó con las precipitaciones, ocasionando dificultades en el tránsito vehicular, ya que algunas alcantarillas e imbornales se taparon por la gran cantidad de agua que recibieron.

Además del centro de Dajabón hubo inundaciones en el sector Puerto Rico y en la parte baja de la ciudad, así como el desbordamiento del río Masacre, cuyas aguas alcanzaron el puente que divide a Haití y la República Dominicana.

En Santiago Rodríguez, dos puentes localizados en las comunidades de la Ceiba y los Almácigos sufrieron parcialmente en sus estructuras, lo que ha creado dificultades a los conductores que transitan por esa zona.

Las autoridades policiales de Santiago Rodríguez dispusieron una vigilancia en esa zona para orientar a los conductores y transeúntes, para evitar accidentes fatales.

Mientras que desde la provincia Mao, Valverde, también fueron reportadas inundaciones en varios barrios y secciones rurales, sin que se reportaran víctimas humanas.

Las autoridades del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) y el Centro de Operaciones Especiales de las emergencias (COE), mantienen más de 20 provincias del país en alertas verdes y amarillas, porque las lluvias continuarán en las próximas 48 a 72 horas debido a la presencia de otra vaguada que incide en gran parte del territorio nacional.

Se prevee que las precipitaciones podrían disminuir el próximo lunes 20 de los corrientes.

El Gobierno Central se mantiene ofreciendo ayudas en las comunidades afectadas por las inundaciones.

Anoche, mientras se registraban lluvias moderadas en la provincia de La Vega, un rayo impactó una mata de palma ocasionado un fuego, pero no hubo mayores consecuencias.