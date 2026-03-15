Santo Domingo.- Más allá de los premios, la alfombra roja es el espacio donde la moda toma protagonismo. Este escenario volverá a desplegarse como el primer gran espectáculo de la noche, antes de que se abran los sobres y se anuncien los ganadores.

Celebridades desfilarán por la larga pasarela que culmina en las escalinatas del emblemático Teatro Nacional Eduardo Brito. Se mezclarán entre las luces, los flashes, las entrevistas y los saludos al público, tras meses de preparación de sus looks junto a diseñadores, estilistas y maquilladores para lograr una aparición memorable.

A pocos días de la celebración de la cuadragésima primera edición de Premios Soberano, crece la expectativa y cada vez se hace más inevitable la pregunta ¿Qué veremos desfilar por la alfombra roja?

Para la destacada fashion stylist Yamileth Díaz, las pistas están muy claras si nos detenemos a observar las alfombras internacionales de la temporada de premiaciones. ¿Su pronóstico? reinará el timeless glam o el old Hollywood Glam, cuya inspiración es el glamour de las grandes estrellas del cine clásico. Además, de manera sutil, habrá presencia de un naked dressing, una tendencia que juega con las transparencias y tejidos ligeros.

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“Creo que veremos un equilibrio, siluetas clásicas, en personalidades más calmadas y por supuesto, siluetas arriesgadas en figuras que ya estamos acostumbradas a ver en todo su esplendor” analizó Díaz, CEO de The Style Builder Studio.

En cuanto a los colores, piensa que el blanco y el negro serán una vez más los tonos a reinar, pues considera que “siempre son los reyes de la alfombra y este año considero que podría mantenerse”.

Yamileth Díaz, asesora de imagen y fashionista.

Díaz, evaluó que además de los colores y las tendencias, el gran atractivo de la alfombra roja estará en el contraste de los looks, pues destaca que, “un look elegante lo puede llevar a la altura cualquiera que se lo proponga, pero un look memorable requiere de un trabajo conceptual previo y debe ir acompañado de una actitud inquebrantable”.

Aunque las tendencias sirven como guía, la asesora de imagen cree que el estilo personal es fundamental. “En mi opinión, debería ser prioridad mantener el estilo personal del artista, sin embargo, debe reinar un buen match y saber dominar y llevar a ese terreno las tendencias”.

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Sin dudas la alfombra roja es una combinación de creatividad, actitud y estrategia, en resumen, no es solo lo que se lleva puesto, también es como se lleva.

De la alfombra roja

En esta versión de los Premios Soberano 2026 a celebrarse el próximo 18 de marzo de 2026, en la Sala Carlos Piantini, la comunicadora Karen Yapoort vuelve a sumarse al equipo de presentadores del pre show, junto a ella estarán Amara La Negra, Josell Hernández y Sophia Sanabria, quienes tendrán la responsabilidad de conducir por primera vez la transmisión especial desde la alfombra roja.

La ceremonia se celebrará a partir de las 7:00 pm y se transmitirá a nivel nacional por Color Visión (canal 9), para Estados Unidos por Univisión y su plataforma streaming ViX.