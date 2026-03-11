Santo Domingo.– Los Premios Soberano, considerados el máximo reconocimiento al arte y el espectáculo en República Dominicana, tienen su origen en los antiguos Premios Casandra, cuya primera ceremonia se celebró el 15 de abril de 1985 en el desaparecido cine teatro Olimpia de Santo Domingo.

En esa primera edición se premiaron 12 categorías y el máximo galardón de la noche, El Soberano, fue otorgado al artista Luis Rivera. Desde entonces, el evento se convirtió en una plataforma para reconocer lo mejor de la música, la televisión, el cine, el teatro y otras expresiones culturales del país.

Luis Rivera, primer ganador del máximo galardón junto su esposa, Casandra Damirón.

Para 1987, durante la tercera entrega del premio, la Cervecería Nacional Dominicana (CND) inició su histórica relación con la premiación, consolidándose como su principal patrocinador. Junto a la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), la empresa ayudó a posicionar el evento como uno de los más esperados del año y uno de los de mayor audiencia en la televisión dominicana.

Durante casi tres décadas, los premios llevaron el nombre de Casandra Damirón, la emblemática cantante, bailarina y folclorista dominicana conocida como “La Soberana de la Canción”, en honor a su legado en la promoción del merengue y la cultura nacional.

Sin embargo, en 2014, tras la edición número XXIX de la premiación, Acroarte decidió dejar de utilizar el nombre Premios Casandra debido a una disputa legal con los descendientes de Damirón. Los familiares alegaban que no se estaban respetando los acuerdos iniciales relacionados con el uso del nombre de la artista y la promoción de sus valores culturales durante la ceremonia.

Ante el conflicto, los organizadores optaron por renombrar el evento como Premios Soberano, título que ya identificaba el galardón principal de la premiación y que, de alguna manera, también hacía referencia a Damirón por el sobrenombre con el que era conocida.

La decisión no puso fin al conflicto, ya que los descendientes de la artista también reclamaron derechos sobre el uso del término “Soberano” y solicitaron una indemnización por daños y perjuicios.

La historia de la estatuilla



Uno de los elementos más emblemáticos de la premiación es su estatuilla, símbolo del reconocimiento al talento dominicano.

Durante la etapa de los Premios Casandra, la figura entregada a los ganadores estaba inspirada en la silueta de Casandra Damirón, representando su elegancia y su papel como ícono del folclore nacional.

Tras el cambio de nombre a Premios Soberano, los organizadores decidieron modificar el diseño de la estatuilla. La nueva figura se transformó en una escultura unisex, estilizada y dorada, que simboliza de manera más amplia al artista dominicano y su aporte a la cultura.

Este rediseño buscó reforzar la nueva identidad del premio, manteniendo su esencia como símbolo de excelencia artística, pero desligándolo de la imagen directa de Damirón.



Un premio que reconoce el talento nacional e internacional



A lo largo de su historia, los premios han reconocido no solo a artistas dominicanos, sino también a importantes figuras internacionales.

Entre los homenajeados figuran estrellas como Celia Cruz, José José, Juan Gabriel, Marc Anthony, Paloma San Basilio, Paulina Rubio, Pitbull, Rosario Flores y Shakira.

Asimismo, grandes exponentes de la música dominicana han recibido El Gran Soberano, la máxima distinción del evento, entre ellos Juan Luis Guerra, Johnny Ventura, Johnny Pacheco y Wilfrido Vargas.

Con más de cuatro décadas de historia, los Premios Soberano continúan siendo el principal escenario de celebración del talento y la cultura de República Dominicana, consolidándose como uno de los eventos más importantes del entretenimiento nacional.