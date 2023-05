Terror: Los Tres Brazos

El sector Los Tres Brazos, que tanto sonó cuando la frustrada venta del barrio, ha vuelto a llamar la atención por la ola de terror que atormenta a sus moradores.

Los seis muertos de estos días por la violencia impuesta por las pandillas es de por sí razón más que suficiente para que los residentes teman por sus vidas y demanden un mayor patrullaje de la Policía. El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, advirtió que la seguridad en el sector depende de una intervención efectiva de la fuerza del orden.

Con los motores, vehículos y equipos proporcionados por el Gobierno, además de la gran cantidad de agentes que según el propio director de la Policía no prestan servicios, la institución no tiene excusas para no reforzar el patrullaje en la zona.

Puedes leer: Policía reforzará seguridad en barrio Los Tres Brazos

Otro sector donde la criminalidad y la delincuencia han sentado sus reales es en Los Guandules, donde la muerte de dos jovencitos en balaceras protagonizadas por pandilleros ha generado una amplia conmoción. Es claro que la gente no puede vivir con el temor de salir a las calles y enviar los muchachos a la escuela por la ola de asaltos que sacude al sector a cualquier hora del día o de la noche.

Se vive como bajo un toque de queda por los crímenes y la violencia impuestos por pandilleros que se han apropiado de Los Tres Brazos. De la misma forma que se ha intervenido en otros sectores la Policía tendrá que hacer lo mismo en el barrio de la zona este para devolver la seguridad y la paz a los residentes en el populoso barrio.