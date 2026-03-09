El reto de depurar la Policía para asegurar la integridad

El director de la Policía, Andrés Modesto Cruz Cruz, tiene en el atropello de agentes del cuerpo contra la prensa en Alma Rosa I, Santo Domingo Este, otro buen indicio de la necesidad de una exhaustiva depuración para extirpar a esos miembros propensos a la violencia contra la ciudadanía.

Crímenes que se disfrazan de intercambios de disparos, desenfundar armas y esparcir gas pimienta contra periodistas que cubrían el caso de una maestra que maltrató a una niña de dos años en una guardería reflejan una cultura represiva que riñe con las garantías a la integridad y afecta la imagen de la institución.

La suspensión de al menos de uno de los agentes es un importante primer paso para aclarar el incidente.

Por lo menos no se justificó ni negó el suceso.

Lee también: Policía abre investigación sobre agente que tiró gas y desenfundó arma durante cobertura periodística

Pero los tantos incidentes protagonizados por agentes obligan a una mirada más profunda en el interior del cuerpo.