Policía busca tres hombres por ataque a tiros en la avenida Núñez de Cáceres

Policía Nacional/Fuente externa

Santo Domingo.- La Policía informó este domingo que busca a tres hombres señalados como responsables del ataque a tiros contra una persona que se trasladaba en una jeepeta por la avenida Núñez de Cáceres, en el Distrito Nacional, en un hecho ocurrido el día 22 de septiembre de este año.

Los tres hombres fueron identificados como Rurzon Enrique Gutiérrez Jiménez (alias “Rurzon”), de 52 años; Eliu Nehemías Virella Benjamín (“Eliu”), de 44, y Jordan Manuel Melo Peguero, de 32.

Los tres son señalados por la Policía como los responsables del atentado contra Starling Noboa, alias “Anyelo Millones”.

La institución exhortó a los tres prófugos a entregarse a las autoridades por las vías que entiendan pertinentes, para que respondan ante un tribunal sobre los hechos que se les imputan.

