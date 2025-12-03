Béisbol Deportes

Tigres del Licey advierten sobre intentos de negociar con jugadores bajo contrato

Por
Tigres del Licey advierten sobre intentos de negociar con jugadores bajo contrato

Miguel Guerra Armenteros, presidente del Club Atlético Licey. / Archivo

Santo Domingo.-El quipo de béisbol de los Tigres del Licey emitió este miércoles una advertencia formal dirigida a equipos, agentes y terceros, recordando que todos sus jugadores mantienen contratos vigentes y que cualquier acercamiento sin autorización constituye una violación directa a esos acuerdos.

En su comunicado oficial, la organización fue enfática al señalar que “cualquier intento de negociar o firmar a uno de nuestros jugadores sin la debida autorización y fuera de los términos establecidos en el contrato será considerado como una violación clara y directa de dicho acuerdo”, dejando claro que no tolerarán intromisiones en sus relaciones contractuales.

Posibles sanciones y medidas legales

El club destacó que la protección de los derechos contractuales de sus jugadores es una prioridad y advirtió que, de registrarse intentos de negociación indebida, se verán obligados a actuar.

También te puede interesar:

Sencillo de Cristhian Adames deja en el terreno a los Gigantes del Cibao

“Nos veremos en la obligación de tomar medidas drásticas en consecuencia, que pueden incluir acciones legales y otras sanciones pertinentes”, señala el comunicado, subrayando la firmeza con la que asumirán estos casos.

Apertura al diálogo, pero con respeto a los contratos

Aunque advirtieron sobre las consecuencias de los acercamientos irregulares, los Tigres aclararon que mantienen disposición al diálogo con jugadores y equipos extranjeros interesados en sus servicios.

No obstante, puntualizaron que dicho diálogo no puede violar los acuerdos vigentes. “Estamos siempre abiertos al diálogo… Sin embargo, esto no debe hacerse a expensas de las cláusulas y términos establecidos en los contratos vigentes”, indica la nota.

Llamado al respeto de los acuerdos

La organización cerró su comunicado agradeciendo el respeto a los contratos y reiteró su compromiso con la claridad institucional.

“Agradecemos su comprensión y respeto hacia nuestros acuerdos contractuales”, precisa el comunicado.

El mensaje estuvo firmado por la Junta Directiva de los Tigres del Licey, reafirmando la postura oficial del equipo.

TEMAS: #Advertencia#béisbol dominicano#Contrato#jugadores#licey#Tigres del Licey
Lázaro Medina Familia

Lázaro Medina Familia

Hijo, hermano, padre, esposo y católico. Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Periodista con larga experiencia en temas de actualidad. Desde el 2015 formo parte del gran equipo de El Nacional donde me desempeño como redactor y coordinador de contenido. Previamente estuve en Telesistema 11 y El Nuevo Diario. Ganador de una Mención especial en el Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2024, por la serie de reportajes 'Ríos y balnearios'.