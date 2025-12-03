Santo Domingo.-El quipo de béisbol de los Tigres del Licey emitió este miércoles una advertencia formal dirigida a equipos, agentes y terceros, recordando que todos sus jugadores mantienen contratos vigentes y que cualquier acercamiento sin autorización constituye una violación directa a esos acuerdos.

En su comunicado oficial, la organización fue enfática al señalar que “cualquier intento de negociar o firmar a uno de nuestros jugadores sin la debida autorización y fuera de los términos establecidos en el contrato será considerado como una violación clara y directa de dicho acuerdo”, dejando claro que no tolerarán intromisiones en sus relaciones contractuales.

Posibles sanciones y medidas legales

El club destacó que la protección de los derechos contractuales de sus jugadores es una prioridad y advirtió que, de registrarse intentos de negociación indebida, se verán obligados a actuar.

“Nos veremos en la obligación de tomar medidas drásticas en consecuencia, que pueden incluir acciones legales y otras sanciones pertinentes”, señala el comunicado, subrayando la firmeza con la que asumirán estos casos.

Apertura al diálogo, pero con respeto a los contratos

Aunque advirtieron sobre las consecuencias de los acercamientos irregulares, los Tigres aclararon que mantienen disposición al diálogo con jugadores y equipos extranjeros interesados en sus servicios.

No obstante, puntualizaron que dicho diálogo no puede violar los acuerdos vigentes. “Estamos siempre abiertos al diálogo… Sin embargo, esto no debe hacerse a expensas de las cláusulas y términos establecidos en los contratos vigentes”, indica la nota.

Llamado al respeto de los acuerdos

La organización cerró su comunicado agradeciendo el respeto a los contratos y reiteró su compromiso con la claridad institucional.

“Agradecemos su comprensión y respeto hacia nuestros acuerdos contractuales”, precisa el comunicado.

El mensaje estuvo firmado por la Junta Directiva de los Tigres del Licey, reafirmando la postura oficial del equipo.