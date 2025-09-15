Madrid. — El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este lunes que Washington y Pekín alcanzaron un acuerdo preliminar para que la red social TikTok quede bajo propiedad estadounidense, aunque evitó revelar los detalles comerciales de la operación.

Bessent explicó que el marco del pacto establece que TikTok pase a ser controlada por empresas de EE.UU., pero aclaró que la decisión final será anunciada por los presidentes Donald Trump y Xi Jinping el próximo viernes durante una llamada conjunta.

“Nosotros ponemos un marco, ellos tendrán que confirmar el acuerdo”, señaló Bessent ante medios de comunicación en Madrid, tras reunirse con una delegación china en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

TikTok pasara a manos estadounidenses

El anuncio de Bessent se produjo minutos después de que el presidente Trump adelantara en su red social que se logró un acuerdo que “encantará a los jóvenes estadounidenses”.

Trump había dado como plazo el 17 de septiembre para que ByteDance, matriz china de TikTok, vendiera sus operaciones en EE.UU., por considerar que el acceso del Gobierno chino a los datos de millones de usuarios estadounidenses representa un riesgo para la seguridad nacional.

Próximas negociaciones arancelarias

Bessent y el representante de Comercio estadounidense, Jamieson Greer, destacaron que el acuerdo fue posible gracias a la intervención directa de Trump y a la “gran consideración que tiene por el presidente Xi”, lo que permitió destrabar las conversaciones.

Además, informaron que las negociaciones para un acuerdo arancelario entre EE.UU. y China continuarán con una quinta ronda prevista para el próximo mes, en una sede aún por definir.