Pekín, 15 sep. — El Gobierno de China advirtió este lunes que las acciones de Estados Unidos en el Caribe “amenazan la paz y la seguridad regionales”, luego de que Venezuela denunciara que un destructor estadounidense abordó de manera “ilegal” y retuvo durante ocho horas a una embarcación pesquera venezolana con nueve tripulantes a bordo.

China acusa a EE.UU.

El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, aseguró en rueda de prensa que el comportamiento de Washington “vulnera gravemente la soberanía, la seguridad y los derechos e intereses legítimos de otros países, y viola el derecho internacional”.

Pekín rechaza uso de la fuerza y llama a respetar la soberanía venezolana

Lin instó a Estados Unidos a no utilizar la lucha contra el narcotráfico como pretexto para socavar la seguridad económica de otros países y limitar los derechos garantizados por el derecho internacional.

“China apoya firmemente el fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir la delincuencia transfronteriza, se opone al uso unilateral y excesivo de la fuerza y rechaza toda injerencia externa en los asuntos internos de Venezuela”, expresó el vocero.

Caracas denuncia abordaje de pesquera venezolana por buque de EE.UU.

El Gobierno de Venezuela denunció el sábado que un destructor estadounidense abordó de forma ilegal una embarcación pesquera venezolana, reteniendo a nueve pescadores atuneros durante ocho horas, mientras navegaban a 48 millas náuticas de la isla La Blanquilla, en aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana.

Puedes leer: Maduro dice que Venezuela tendrá su propia IA y se enseñará en las escuelas

El Ejecutivo de Nicolás Maduro afirmó que este incidente busca “justificar una escalada bélica” en el Caribe y acusó a sectores políticos de Washington de usar recursos militares “de altísimo costo” para fabricar “pretextos de aventuras bélicas”.

Tensión militar en aumento en el Caribe

Según Caracas, Estados Unidos mantiene desplegados cerca de las costas venezolanas ocho barcos militares con misiles, un submarino de propulsión nuclear y diez aviones de combate F-35 en Puerto Rico, lo que consideran un intento de propiciar un “cambio de régimen” en Venezuela.

Washington, por su parte, acusa a Maduro de liderar el llamado Cartel de los Soles, una organización que vincula con el narcotráfico y el terrorismo.