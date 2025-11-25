Tiro al plato y pesas aportan preseas de bronce

Máximo Tavárez, Julio Elisardo Dujarric y Stefano Hazoury, equipo de la modalidad de skeet de tiro al plato de República Dominicana en la ceremonia de premiación.

La República Dominicana se adjudicó la medalla de bronce en la modalidad eskeet equipo del torneo de Tiro al Plato que se celebra en el Polígono de Tiro Las Palmas como parte de los XX Juegos Bolivarianos que se llevan a cabo Ayacucho, Perú.

La representación quisqueyana, integrada por Julio Elisardo Dujarric, Máximo Tavárez y Stefano Hazoury se hizo del tercer lugar al quebrar 199 platos de 225 posibles.

El oro lo ganó el selectivo de Guatemala, con 212 platos acertados, mientras que Perú consiguió la presea de plata, con 205 platos al suelo de 225 posibles en las cinco rondas.

En skeet individual, Julio Elisardo Dujarric quedó en el quinto lugar, con 111 platos derribados de 125, mientras que Stefano Hazoury concluyó en el sexto puesto al tumbar 110 platos de 125 posibles en las cinco rondas.

Tercer metal de pesas

El dominicano Dauri Vargas Jeffers se alzó con la medalla de bronce en la modalidad de envión de los 94 kilos del torneo de pesas de los XX Juegos Bolivarianos.

Para colgarse el metal de tercer lugar, Vargas Jeffers completó una alzada de 170 kilos en el envión, mientras que en el arranque logró 141 kilos, la cuarta mejor marca de la prueba, y terminó con un total de 311 kilos.

Las medallas de oro quedaron en mano de Keydomar Vallenilla, de Venezuela, quien estableció récord panamericano y de los juegos, en tanto que la plata recayó sobre el colombiano Luis Miguel Quiñones.

Expectativas

El atleta, de 22 años, mostró su temple en su primera participación en esta cita multidisciplinaria.

“He logrado lo que vine a buscar, un poco sorprendido, pero cumplí con el propósito”, aseguró Dauri, quien señaló que su objetivo es seguir trabajando para lograr mejores resultados sobre la plataforma.

El bronce del atleta se une a las preseas de oro y plata que también ganó en pesas Cándida Vásquez.