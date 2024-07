Tiroteo deja al menos 2 muertos y un herido en Sabana Perdida

Dos personas murieron y una resultó herida, en un tiroteo en el sector Sabana Centro, Sabana Perdida, de Santo Domingo Norte, en medio del pánico en que se encuentran los residentes de la zona.

Moradores de ese barrio identificaron a las víctimas como Julio Ernesto Mercedes Soto, 49 años, con más de 30 años de servicio en la Policía y su sobrino José Ernesto Abad Mercedes, 40.

Explicaron que el herido Juan Reynaldo González, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora de ese municipio.

El señor Alexis Rivas, residente en esa demarcación atribuyó el ataque a una rencilla vieja entre las víctimas y el victimario al que supuestamente desconocen su nombre.

“Parece que fue una rencilla vieja, entre el agresor que desconocemos y las víctimas mortales que vinieron al barrio a rentar la casa que son tío y sobrino y recogimos al cuñado de ellos que estaba vivo, pero las investigaciones están ahí”, puntualizó.

Indicó que al escuchar el tiroteo, corrió a socorrer a Reynaldo González, quien se encontraba tirado en el pavimento con signos vitales, a fin de evitar que muriera.

Agregó “Hubo una balacera yo estaba en la esquina cuando vine me concentré en el que estaba herido porque si no se muere ahí debido a que la gente lo que estaba era grabando”.

Señala que la balacera ocurrió dentro de un callejón “ósea tanto las dos víctimas murieron dentro del callejón, si lo conocíamos porque había uno de ellos que lo vimos nacer y el otro era amigo mío Julio Mercedes”.

Añadió “yo no puedo decir quién fue o no fue porque no estaba en la escena al momento del tiroteo, pero son personas que nacieron aquí, incluso la ex esposa de uno de ellos vive en España”.

La Policía informó que la balacera ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche y que agentes de Investigación Criminal (Dicrim) se encuentran recolectando evidencias que conlleven a la identificación y captura del autor del tiroteo mortal.

“Estamos trabajando en el proceso investigativo a los fines de dar con el paradero de la persona responsable de quitarle la vida a Julio Ernesto Mercedes Soto, de 49 años, su sobrino José Ernesto Abad Mercedes, de 40 y de causar heridas a Juan Reynaldo González”, explicó en un comunicado.