Todavía se habla de Abinader y Leonel

Todavía se habla de la camaradería entre Leonel Fernández y Luis Abinader en el evento organizado por El Caribe. ¿Acaso es para menos?

En víspera de la huelga convocada para mañana en el Cibao la vice Raquel Peña reconoce que se requiere construir más vías. Sensatez.

Un ruso que desde 2018 era buscado por estafa fue localizado en este santuario para fugitivos internacionales. ¿O no es así?

Francisco Fernández, exalcalde de Santo Domingo Norte, cedió sus aspiraciones a su esposa, la diputada Betty Gerónimo. ¿Algún comentario?

Adán Cáceres no logró que apartarán a la juez del caso Coral, a la que había recusado. No le queda más que aceptarla, aunque no quiera.

No es por nada, pero sería bueno saber si los uniformes tienen algo que ver en el proceso de enseñanza. ¿O las razones son de peso?

Joe Biden anunciará el martes su candidatura a la reelección. ¿Y el presidente Luis Abinader cuando lo hará? ¿O es que no se repostulará?

Entonces la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez, anda por aquí invitada por la primera dama Raquel Arbaje. ¡Bienvenida sea!