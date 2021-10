Toque Profundo 32 años haciendo «Magia» en el rock

Santo Domingo.- Cuando se habla de rock dominicano, sería imperdonable no mencionar a Toque Profundo. Y es que en medio del merengue, la bachata y ahora el dembow, la banda ha sabido mantenerse vigente por 32 años en el gusto del público, gracias a esa autenticidad en sus letras y melodías que los caracteriza, así como por no permitir que los cambios en la sociedad a través de los años, afecten esa visión y pasión que siente por este arte.

“Ha sido un constante sacrificio, un constante esfuerzo… Pero la idea original que hemos llevado a cabo por la libertad de ser independientes es de cómo nos sintamos, expresarlo, y ese proceso es liberador, es lo que te da la razón para levantarte un día y decir: ‘mierquina todavía puedo crear algo que yo sienta’, y obviamente queremos promocionarlo y que a la gente le guste, y ese momento de la reacción es lo que te hace sentirte útil, porque sientes que puedes contribuir desde la sinceridad, desde el sentimiento, y es terapéutico totalmente para nosotros. O sea que la honestidad ha sido el resultado”, manifestó Tony Almont, vocalista de la banda, durante una conversación con Que Pasa.

Aunque es lógico que la música es un negocio, donde se gana dinero haciendo lo que se ama, el intérprete criticó que en este arte en los últimos años el punto de referencia sea totalmente el dinero.

“No solo en la música, todos los proyectos que uno inicia necesitan ser rentable, y en la medida de la rentabilidad está la sostenibilidad en el tiempo, o sea que el dinero es necesario para todos los proyectos, no importa qué tanta pasión se tenga sobre esto. Ahora, hay otras personas que han llegado a la música simplemente por la opulencia que se muestra en las redes, de elementos que dicen hacer música”, dijo.

El artista continuó diciendo que ese es el momento en que todo se tergiversa, pues “hay personas que simplemente lo ven como una oportunidad de salir, o de la olla, o de una necesidad de atención que tengan, que están siendo inspirada por las redes. No se ilustra el proceso de cómo esa gente comenzó, y cómo trabajó para poder alcanzar esa imagen de opulencia, porque no todos realmente tienen esa opulencia, pero tratan de escenificarla. Entonces hay un problema cuando algo tan necesario como el arte lo que lo impulsa sea, qué tanto tenemos. No es que me voy a meter en algo pensando en cuánto dinero me va a dejar, cuando yo no sé cuánto le voy a poner de pasión, sostenible o no”.

Amnesia selectiva

Tony, Tomás Álvarez y Joel Lazala, siguen haciendo música de calidad y permitiendo que nos identifiquemos con sus composiciones sinceras, cargadas de realismo y sus experiencias. Un ejemplo de esto es su nuevo sencillo Amnesia selectiva, tema que estuvieron trabajando desde finales del pasado año, y que por fin ya ve la luz.

“Es un tema que está sobre el tapete, que son estas relaciones que uno tiene, que en la medida del resultado de lo positivo o negativo, hay gente que recuerda unas cosas o simplemente se hace el loco para justificar su postura y no revisar dónde estuvieron sus fallos y no resolverlo, pues se conforman con culpar a otros de esos errores y lo cometen una y otra vez” explicó el intérprete de Mi país.

Magia

Toque Profundo subirá con su magia roquera al escenario de Casa de Teatro, este sábado 30 de octubre, a las 8:00 de la noche, para interpretar las 16 canciones de su disco lanzado en 2001 titulado “Magia”, así como de otros populares éxitos, y por primera vez interpretando en vivo su nueva canción “Amnesia selectiva”, en una noche cargada de adrenalina y buen rock.

Las boletas a la venta en Tix.do, con un valor en preventa de RD$1,500.00 p/p. y en la puerta el día del evento a RD$1,700.00.