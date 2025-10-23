Las labores son encabezadas por el subdirector y encargado de Operaciones del organismo, Delfín Rodríguez, junto al director de la institución en el Distrito Nacional, Alexander García. / DC

Santo Domingo.– Brigadas de la Defensa Civil Dominicana desarrollan desde tempranas horas de este jueves operativos preventivos en distintos sectores del Distrito Nacional, incluyendo el Malecón de Santo Domingo, con el objetivo de impedir que ciudadanos se acerquen a la orilla del mar ante el fuerte oleaje provocado por la tormenta tropical Melissa en la costa caribeña.

Las labores son encabezadas por el subdirector y encargado de Operaciones del organismo, Delfín Rodríguez, junto al director de la institución en el Distrito Nacional, Alexander García, quienes supervisaron las acciones en terreno para garantizar la seguridad de la población.

Operativos preventivos en zonas costeras

Rodríguez explicó que el despliegue busca prevenir accidentes y pérdidas humanas ante los efectos del fenómeno atmosférico, que continúa generando condiciones peligrosas en el litoral costero.

“Mantenemos una vigilancia constante en toda la zona costera, orientando a las personas sobre el peligro de permanecer en áreas vulnerables en las provincias bajo alerta”, indicó el funcionario.

Llamado a la prudencia y seguimiento a las alertas oficiales

La Defensa Civil exhortó a la ciudadanía a mantener la prudencia, evitar acercarse al litoral y seguir las informaciones emitidas por los organismos oficiales de emergencia, ante el incremento de las alertas meteorológicas por los efectos de Melissa sobre territorio dominicano.

A las 11:00 de la mañana, el centro de Melissa se localizaba en la latitud 15.4 norte y longitud 74.9 oeste, a unos 355 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica, y 450 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití.