Santo Domingo.– Las lluvias asociadas a la tormenta tropical Melissa continuan azotando gran parte del territorio nacional, dejando importantes acumulaciones de agua en varias zonas del Gran Santo Domingo y el sur del país, mientras el fenómeno continúa fortaleciéndose con posibilidades de alcanzar categoría de huracán en las próximas horas.

Según los reportes del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), los mayores valores de lluvia acumulada durante la jornada de ayer jueves se registraron en Santo Domingo Este (177.9 mm), seguido por Centro de los Héroes (175.6 mm), Los Prados (160.5 mm), Bella Vista (145.5 mm), Cerros de Arroyo Hondo (144.8 mm) y Ensanche Paraíso (136.4 mm).

Otras provincias también reportaron altos niveles de precipitación, como Peravia (103.1 mm), La Victoria (106.3 mm), Polo (107.5 mm), San Cristóbal (125.0 mm) y Duarte (94.7 mm).

Melissa se fortalece y podría convertirse en huracán

A la 1:00 p.m. de este viernes, el centro de la tormenta tropical Melissa fue localizado cerca de la latitud 15.6 norte y longitud 74.5 oeste, a unos 405 km al suroeste de Puerto Príncipe (Haití) y 355 km al sureste de Kingston (Jamaica).

El fenómeno mantiene vientos máximos sostenidos de 95 km/h, con ráfagas superiores, y se desplaza lentamente hacia el este/sureste a 4 km/h. Los pronósticos indican que durante las próximas 24 a 36 horas se fortalecerá de manera gradual, con una intensificación rápida durante el fin de semana, cuando podría convertirse en huracán la noche del sábado.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta unos 220 kilómetros desde su centro, y la presión mínima central se mantiene en 999 milibares.

Indomet advirtió que los campos nubosos asociados a Melissa seguirán provocando lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre gran parte del país, especialmente en las provincias del litoral caribeño.