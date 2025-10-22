Santo Domingo. – La tormenta tropical Melissa continúa moviéndose lentamente hacia el oeste del mar Caribe, manteniendo su estructura desorganizada pero con potencial de fortalecerse en las próximas horas, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Miami.

A las 2:00 de la tarde (hora del Este), el sistema se localizaba cerca de la latitud 14.3 norte y longitud 74.0 oeste, aproximadamente a 510 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití, y a 510 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica.

Los vientos máximos sostenidos de Melissa alcanzaban las 50 millas por hora (85 km/h), mientras su movimiento era hacia el oeste a solo 4 km/h, con una presión mínima central de 1000 milibares.

El organismo meteorológico advirtió que se prevé un giro gradual hacia el noroeste y norte durante los próximos dos días, seguido de un retorno hacia el oeste para el fin de semana, lo que podría acercar la tormenta a Jamaica y al suroeste de Haití, con efectos indirectos en la República Dominicana.

Fuertes lluvias y riesgo de inundaciones

El NHC alertó que Melissa podría generar lluvias de entre 5 y 10 pulgadas (125 a 250 milímetros) en el sur de la República Dominicana, el sur de Haití y el este de Jamaica hasta el sábado, con acumulados localmente más altos.

Estas precipitaciones, advierte el organismo, podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra significativos, especialmente en zonas montañosas y con drenaje deficiente.

En tanto, en el norte de la República Dominicana, norte de Haití y oeste de Jamaica se estiman lluvias de 2 a 4 pulgadas, que también podrían causar inundaciones urbanas.

Aunque Melissa continúa siendo una tormenta tropical, los expertos no descartan que podría alcanzar categoría de huracán para el viernes, si mantiene su desarrollo gradual.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden actualmente hasta 185 kilómetros desde el centro del sistema.

Hasta el momento, se mantiene una Vigilancia de Huracán para la península suroeste de Haití, desde la frontera con República Dominicana hasta Puerto Príncipe, y una Vigilancia de Tormenta Tropical para toda la isla de Jamaica.