Una imagen de lluvias generada por la IA

Santo Domingo. – Las autoridades meteorológicas advierten que la tormenta tropical Melissa podría provocar intensas lluvias de entre 5 y 10 pulgadas en distintas provincias de República Dominicana hasta el viernes, aumentando el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

De acuerdo al más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) Melissa, ubicada actualmente a unos 490 km al sur de Puerto Príncipe, Haití, se desplaza hacia el oeste a 22 km/h con vientos máximos sostenidos de 85 km/h, y se espera que se fortalezca de manera gradual mientras se acerca al Caribe.

El fenómeno también podría generar marejadas que afectarían las costas dominicanas durante los próximos días.

Gráfico de lluvia total de Tormenta del Servicio Nacional de Meteorología

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y otras autoridades mantienen alertas preventivas y vigilancia constante, y exhortan a la población a tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos.

El Indomet y el COE recomiendan a los ciudadanos monitorear los boletines oficiales y mantenerse atentos a la evolución de Melissa, que continuará afectando Haití, Jamaica y otras islas del Caribe durante esta semana.