Pedro Vásquez, presidente del Comité Organizador TBS-SPM 2025, y Kathy Celestino, ejecutiva de Abasapema, con la Copa BanReservas junto a los miembros del CO. / Archivo

San Pedro de Macorís.-El 43 Torneo de Baloncesto Superior de San Pedro de Macorís (TBS-SPM 2025) inicia este martes 28 en disputa de la Copa Banreservas, con la participación de sus seis tradicionales franquicias de distintos sectores y barrios.

El partido inaugural estará a cargo de los clubes Correcaminos de Quisqueya y Todos Estrellas de Consuelo, a las 8:00 de la noche, en el remozado polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomasito Binet. Esta será la única jornada de apertura.

Junto a Quisqueya y Consuelo, campeón y subcampeón de la final 2024, competirán otros cuatro clubes: Centro, Titanes de Miramar, Warriors de México y Retiro 23.

Formato y organización

El TBS-SPM 2025 se jugará a una ronda de cinco partidos por equipo en la serie regular, clasificando cuatro a la semifinal, que se disputará al 3-2, y la final al mejor de cinco juegos.

La información fue suministrada este lunes por Fausto Paulino, presidente de la Asociación de Baloncesto de San Pedro de Macorís (Abasapema), y Pedro Vásquez, a la cabeza del Comité Organizador, acompañados por Carlos Dijol, en la tesorería, y otras personalidades.

Paulino y Vásquez destacaron que el torneo 2025 tiene una dedicatoria especial al exjugador Ambioris Tejada e In Memoriam a Ramón Tolentino, ex presidente de Abasapema e ideólogo de la Liga de Béisbol de Manny Acta y la Fundación Impacta Kid´s.

Homenajes y dirección técnica

Tejada fue un destacado atleta local de voleibol, softbol y baloncesto en las décadas del 60, 70 y 80, participando en diferentes torneos de la región Este y en el TBS Distrito con el club Naco.

La dirección técnica estará a cargo de Amado Acosta, exárbitro de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y comisario técnico en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de República Dominicana (La Súper Liga LNB).

Después de la jornada inaugural, el jueves se disputará un doble cartel: a las 7:00 de la noche, México enfrentará a Centro, y a las 9:00, Retiro 23 se medirá con Miramar.

Calendario y coordinación

El calendario fue diseñado considerando los días de juegos de las Estrellas Orientales en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom).