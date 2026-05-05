La vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, dejaron inaugurado este martes el Torneo de Baloncesto Interbarrial Gran Santo Domingo 2026, en la categoría sub-20, durante un acto celebrado en el Polideportivo Tony Barreiro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

El certamen reúne a más de 150 equipos provenientes del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, consolidándose como una plataforma para el desarrollo del baloncesto y la integración de la juventud.

Federico Lalane José es reconocido por sus aportes al baloncesto.

Como incentivo, el equipo campeón recibirá un premio de RD$1 millón, mientras que los conjuntos ganadores de cada zona obtendrán RD$250 mil.

Cruz destacó el respaldo del presidente Luis Abinader para la realización del torneo, incluyendo el remozamiento de más de 30 canchas deportivas y la entrega de uniformes y utilería a los participantes.

Seguridad y organización

El director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, garantizó la seguridad del evento mediante el despliegue de agentes en las instalaciones donde se celebrarán los partidos.

En el Distrito Nacional competirán 48 equipos organizados en grupos, en un formato que definirá a los campeones de seis zonas antes de las rondas eliminatorias.

Las autoridades advirtieron que los equipos que incurran en indisciplina podrán continuar en competencia, pero perderán el derecho a optar por premios económicos.

Dedicación especial

El torneo está dedicado a Federico Lalane José, en reconocimiento a su trayectoria en el deporte. Durante el acto recibió un homenaje por sus aportes al baloncesto nacional.

Lalane José fue presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, de la Liga Nacional de Baloncesto y vicepresidente de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Baloncesto, además de integrar el buró de la Federación Internacional de Baloncesto.

Otros detalles

Durante la ceremonia se guardó un minuto de silencio en memoria de Danna Sofía Uribe, hija de Rafael Uribe, presidente de Fedombal.

El acto incluyó presentaciones artísticas de El Lápiz Conciente y Chimbala, que animaron a los asistentes.

También estuvieron presentes Garibaldi Bautista y Luis Mejía Oviedo, entre otras autoridades.