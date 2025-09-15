Karl-Anthony Towns recibe un trofeo que lo acredita como miembro del Salón de la Fama del Deporte de la Universidad de Kentucky. La ceremonia se efectuó el sábado.

El pívot de los New York Knicks, Karl-Anthony Towns, ha añadido otro logro a su vitrina de trofeos. El sábado, el jugador fue inducido al Salón de la Fama de Atletismo de la Universidad de Kentucky, según la cuenta de X del equipo de baloncesto masculino de Kentucky.

Towns solo pasó una temporada con los Kentucky Wildcats en 2014-15. Sin embargo, fue espectacular, promediando 10.3 puntos, 6.7 rebotes y 2.3 bloqueos por partido como novato, liderando al quinteto a un récord de 38-1. Obtuvo honores de All-American y All-SEC por sus esfuerzos.

Avanzando al Draft de la NBA de 2015, Towns fue seleccionado como primera elección por los Minnesota Timberwolves, donde pasó las primeras nueve temporadas de su carrera antes de ser traspasado a los Knicks la temporada pasada. Towns ha sido parte de cinco equipos All-Star y seleccionado tres veces All-NBA en su carrera.

En su primera campaña con los Knicks, promedió 24.4 puntos y 12.8 rebotes por partido, con un 42% de acierto en triples, y llegó como parte de un intercambio que envió a los favoritos de los fanáticos, Julius Randle y Donte DiVincenzo, a Minnesota.

En la próxima temporada, el jugador buscará seguir sumando a su legado, mientras él y los Knicks se presentan como contendientes al título en la Conferencia Este. Towns fue instrumental en la carrera del equipo hacia las Finales de la Conferencia Este la temporada pasada y buscará tener un impacto similar en 2026, mientras los Knicks buscan asegurar su primer campeonato desde 1973.

Un apunte

Estuvo en Tamboril

Karl Towns estuvo recientemente en Tamboril, Santiago, lugar de nacimiento de su fallecida madre Jacqueline Cruz, donde está construyendo una moderna instalación deportiva para el desarrollo de los jóvenes de la localidad.

Por: JUSTIN BACKER, traducción de ERNESTO GUEVARA

The Sporting News