Santo Domingo.– Los Caminantes de Los Alcarrizos extendieron su buen momento al lograr su tercera victoria consecutiva tras imponerse 91-84 sobre los Loros Calientes, en la serie regular del Torneo de Baloncesto Superior de la Provincia Santo Domingo 2026.

Con el triunfo, los Caminantes colocan su récord en 3-1 y asumen la cima del grupo B, por delante de los Trenes de Santo Domingo Norte (2-0) y Caobas City (1-3). El encuentro se disputó en el polideportivo del club Calero de Villa Duarte, en un certamen dedicado al presidente Luis Abinader.

En la ofensiva ganadora se destacaron Luis Manuel López con 32 puntos, Anderson Mirambeaux con 23 tantos y nueve rebotes, Michael Moya con 14 unidades y nueve capturas, y Francisco Mota con 11 puntos. Por los derrotados, Richard Mejía anotó 28, Luis Martínez logró 22 puntos y 10 rebotes, mientras Josué Salazar aportó 15 tantos.

Calero domina grupo A

En otro partido de la jornada, el Club Calero de Villa Duarte defendió su casa al vencer 82-77 a los Trenes, resultado que le permite liderar el grupo A con marca de 3-1.

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Jeison Rivera encabezó la ofensiva con 25 puntos y Ronald García añadió 20, mientras que Anferni Acevedo contribuyó con 12 unidades, siete rebotes y cinco asistencias. Por los Trenes, Kelvin Furcal anotó 22 puntos, y Miguel Carmona junto a Randy Bautista sumaron 17 tantos cada uno.

El torneo reúne además a los Leñeros de Los Mina y se desarrolla bajo la organización de la Asociación de Baloncesto de Santo Domingo (Abasado).

Próximo partido

La acción continuará este viernes cuando los Trenes enfrenten a los Caminantes, a las 8:00 de la noche, en el polideportivo del Crom, en Villa Mella.