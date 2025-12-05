Leonardo Aguilera, acompañado de Yubelkis Ramírez, vicepresidenta de mercadeo del Banreservas (en la izquierda), y Alieska Díaz, vicepresidenta ejecutiva senior administrativa. En los extremos, los hermanos Diego y Rayner Moquete, junto a Leo Corporán, asesor del club Mauricio Báez y presidente fundador de la Fundación Mauricio Báez.

El presidente de la Fundación Mauricio Báez, César Heredia Guerra, destacó que el trabajo en equipo es la clave para el éxito de toda la estructura de la Fundación y el Club Mauricio Báez.

Heredia resaltó que todos los éxitos que el equipo superior de Mauricio Báez ha conquistado en los últimos años son precisamente un reflejo del trabajo que realiza el club en todos los ámbitos.

“Nuestros grandes resultados en el baloncesto, son el reflejo de la ideología mauriciana, trabajar en familia y apegados a las buenas costumbres, nos ha colocado en este sitial”, dijo César Heredia.

César Heredia obsequia una chaqueta con su apellido a Daniel García Archibald, vicepresidente de relaciones públicas del Banreservas, junto a Amaury Heredia y Melvyn López.

Junto a Banreservas

Durante el encuentro con Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo del Banreservas, Heredia señaló que la relación entre el club Mauricio Báez y la entidad bancaria data de hace más de 40 años en la parte deportiva, cultural, social y económica.

El presidente ejecutivo del Banreservas, Leonardo Aguilera, junto a Melvyn López (derecha) y Ruddy Martínez, quienes encabezan el cuerpo técnico del Mauricio Báez.

Bancarización

También dijo que el Mauricio Báez fue el primer club deportivo que ayudó al proceso de bancarización del Reservas, incentivando a la comunidad de Villa Juana a la formalidad del sistema financiero.

Cita pendiente

Al terminar el encuentro, en el cual el club Mauricio Báez llevó la copa de campeones del baloncesto distrital a Leonardo Aguilera, el funcionario se comprometió a visitar las instalaciones de la Fundación Mauricio Báez, para conocer más de cerca todo el trabajo que allí realizan.