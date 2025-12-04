Leonardo Aguilera: «Mauricio Báez es un ejemplo»

El presidente ejecutivo del Banreservas, Leonardo Aguilera, recibe la chaqueta oficial del Mauricio Báez, de parte de Leo Corporán, presidente fundador de la Fundación Mauricio Báez; Gerardo Suero, capitán del equipo y Melvyn López, entrenador. Desde la izquierda figuran Pavel John Domínguez, Eduardo Mejía, Danilo Núñez, Eduardo Pereyra, Diego Moquete, César Heredia, Shamil Ballas, Amaury Heredia, Ruddy Martínez y Juan Heredia Pichardo.

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, calificó al club Mauricio Báez, como el mejor ejemplo para la juventud dominicana.

Este pronunciamiento fue realizado en un encuentro realizado en la Torre Banreservas, con el equipo de baloncesto superior del Mauricio Báez, que recientemente se coronó como el máximo campeón en la historia del Torneo de Baloncesto Distrital.

“Ustedes representan el ejemplo perfecto de que en la juventud dominicana hay muchas cosas buenas y que el esfuerzo de apoyar el deporte que hemos realizado como entidad ha valido la pena”, dijo Aguilera.

Un verdadero MVP

El economista valoró la figura de Leo Corporán, por su valía e impacto a favor de la juventud de Villa Juana, sectores aledaños y sus aportes al desarrollo clubístico en el país.

Leonardo Aguilera, recibe la copa Banreservas de parte de Leo Corporán y Gerardo Suero. Figuran de izquierda a derecha, Eduardo Pereyra, César Heredia, Diego Moquete, Shamil Ballas, Melvyn López y Amaury Heredia.

“Si aquí hay un verdadero MVP, es Leo Corporán, su trabajo con el Mauricio Báez ha impactado a toda la sociedad».

Entrega de chaqueta

Un acto muy especial dentro del encuentro, fue la entrega de la chaqueta oficial del Mauricio Báez, con su apellido Aguilera al dorso y el número 62, que simboliza los años de fundación del club.

Amaury Heredia, gerente general del equipo superior, presentó a cada uno de los jugadores y realizó un recuento de sus trayectorias como baloncestistas y sobre todos los éxitos que han cosechado como grupo en el Torneo de Baloncesto Distrital.

También participaron en el encuentro, Daniel García Archibald, vicepresidente de Relaciones Públicas del Banreservas, Alieska Díaz, vicepresidenta ejecutiva senior administrativa y Yubelkis Ramírez, vicepresidenta de Mercadeo.

Propone asesoría aguilucha

A modo de broma, Aguilera dijo que propondrá al club Mauricio Báez para que sea asesor de las Águilas Cibaeñas y puedan colaborar en la conquista de campeonatos en la Liga de Béisbol Otoño Invernal.