El Ministerio de Trabajo exhortó este miércoles al sector privado a flexibilizar las jornadas laborales y posponer las actividades comerciales no esenciales en las zonas afectadas por las lluvias, debido a que las condiciones atmosféricas continuarán en gran parte del país.

De acuerdo con un comunicado publicado en sus redes sociales, la institución solicitó a los empleadores implementar, de común acuerdo, la modalidad de teletrabajo en aquellas empresas que puedan operar a distancia, con el propósito de mantener la continuidad de las actividades laborales.

Te puede interesar leer: Reducen jornada laboral en el sector público ante fuertes lluvias

«Los empleadores deben implementar las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de los trabajadores y flexibilizar la jornada de manera que puedan retornar a sus hogares de forma segura», señala el comunicado.

Sin pérdida de derechos laborales

El Ministerio destacó que estas medidas no implican la pérdida de ningún beneficio, derecho o prerrogativa de los trabajadores, y que deben mantenerse hasta que mejoren las condiciones del tiempo.

Lee también: Educación suspende clases en provincias bajo alerta por lluvias

Asimismo, invitó a la población a mantenerse atenta a sus redes sociales oficiales y a las informaciones de los organismos de emergencia del Estado.

Medidas en el sector público y educativo

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, también anunció este miércoles la implementación de una jornada laboral reducida en el sector público debido a las fuertes lluvias.

A través de su cuenta en X (antes Twitter) informó que, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos de defensa, se flexibilizará la asistencia del personal con dificultades de traslado.

Puedes leer: Lluvias hacen colapsar parte de Santo Domingo y el Distrito Nacional

Asimismo, destacó que se priorizará el trabajo remoto, mientras que los servicios esenciales continuarán de manera presencial.

En tanto, el Ministerio de Educación (Minerd) suspendió la docencia este miércoles en las provincias afectadas por inundaciones.

La entidad informó que la medida aplica tanto a centros educativos públicos como privados en las demarcaciones bajo alerta, con el propósito de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Lluvias desde tempranas horas

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), desde tempranas horas de este miércoles se mantienen condiciones favorables para que continúen las precipitaciones en varias provincias del territorio nacional.

En consecuencia, durante el día y las primeras horas de la noche se registrarán lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, posibles granizadas, ráfagas de viento y riesgo de deslizamientos de tierra en provincias como el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Duarte, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Samaná, Monte Plata, El Seibo y Barahona, así como en localidades de Elías Piña, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde y Monte Cristi, entre otras.