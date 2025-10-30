Santo Domingo. – El dirigente sindical y presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (FENATTRANSC), Mario Díaz, anunció que el sector transporte de pasajeros y carga adoptará medidas de presión a partir del lunes 3 de noviembre, en reclamo de la aplicación inmediata del subsidio al gasoil dispuesto por el presidente Luis Abinader.

Díaz explicó que desde hace cuatro semanas consecutivas el Gobierno no ha aplicado dicho subsidio, lo que, sumado a los efectos de la tormenta Melissa, ha provocado una situación económica insostenible para los transportistas que dependen del gasoil para operar sus unidades.

“Nuestro sector no desea perjudicar a la población, pero nos vemos en la imperiosa necesidad de paralizar nuestra flota vehicular para evitar aumentos en los precios de los pasajes y de los fletes agrícolas. Hemos agotado todas las vías de diálogo posibles sin recibir una respuesta satisfactoria”, expresó Díaz.

Puedes leer: FENATTRANSC estima RD$2,500 millones en pérdidas por tormenta Melissa

Paro por etapas

El presidente de FENATTRANSC detalló que la paralización se realizará de manera parcial y escalonada, sin afectar totalmente la movilidad nacional.

La medida contempla dos jornadas diarias: de 6:00 a.m. a 12:00 del mediodía y de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. del día siguiente, extendiéndose hasta el jueves 6 de noviembre.

Durante ese período, los transportistas suspenderán las operaciones de las unidades que utilizan gasoil, tanto en el transporte de pasajeros como en el transporte de carga agrícola e industrial, con el objetivo de exigir el restablecimiento inmediato del subsidio.

Díaz reiteró que las federaciones del transporte mantienen su disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones consensuadas con las autoridades, a fin de evitar mayores repercusiones económicas en el costo de los pasajes, los productos agrícolas y la canasta básica dominicana.

“El objetivo de nuestra acción no es otro que preservar la estabilidad económica del país y proteger a los sectores más vulnerables”, subrayó el dirigente sindical.