SANTIAGO. Dos de los principales dirigentes del transporte masivo de pasajeros en esta ciudad lamentaron y criticaron este sábado los incrementos en los precios de los combustibles que hizo el Gobierno para la semana del 21 al 27 del corriente mes.

En declaraciones por separado, Juan Marte, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), y Gervacio de la Rosa, presidente de la Federación Regional de Transportistas del Norte (FETTRANRENO), dijeron que esos aumentos perjudican directamente a las clases más necesitadas de la población.

Juan Marte, presidente de la CNTT.

Marte calificó como un “verdadero palazo” para el pueblo dominicano los aumentos en los precios de los combustibles, al tiempo que advirtió sobre el impacto directo que tendrán estas medidas en el costo de la vida de todos los dominicanos.

“Las decisiones del Gobierno son inéditas y desproporcionadas, afectando a la clase media, los transportistas y la ciudadanía en general”, subrayó Marte.

Indicó que esos incrementos en los precios de los carburantes provocarán alzas inevitables en los bienes y servicios para las familias del país.

Dijo que cada aumento en los carburantes se traduce en más presión para el bolsillo del pueblo.

Gervacio de la Rosa, presidente de Fettranreno.

Sugirió que se revise la política de exenciones fiscales del Gobierno y el gasto corriente del mismo.

Mientras que Gervacio de la Rosa, presidente de FETTRANRENO, lamentó que el Gobierno haya tenido que aumentar los precios de los carburantes, indicando que ya van más de 15 pesos que les aumentan en dos semanas seguidas.

Informó que las organizaciones choferiles que dirige se declaran en sesión permanente, para ver cuál será la decisión que asumirán frente a las alzas de los combustibles.

Apeló a un diálogo sincero y franco con el presidente Luis Abinader, reconociendo que esos incrementos de los precios de los combustibles se deben a las guerras en el Medio Oriente.