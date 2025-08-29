Gasolina, gasoil y GLP seguirán sin variación

Santo Domingo. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno invertirá RD$222.8 millones para subsidiar cinco combustibles del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2025, con el fin de mantener sus precios estables.

El viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, detalló que el apoyo se aplicará al GLP, gasoil regular, gasoil óptimo, gasolina regular y gasolina premium, con subsidios que van desde RD$1.84 hasta RD$13.09 por galón.

Con esta medida, los precios de referencia para la próxima semana se mantendrán sin variación: