Propietario de tienda Garrido agradece apoyo de bomberos y organismos de seguridad tras incendio

Santo Domingo.– La tienda Garrido informó que el incendio registrado en su establecimiento de la avenida Duarte no dejó víctimas, y destacó que la rápida intervención de los organismos de seguridad y emergencia evitó consecuencias mayores.

La empresa indicó que el Cuerpo de Bomberos continúa trabajando en el lugar, subrayando que la prioridad absoluta es garantizar la seguridad de su personal, colaboradores y clientes.

Asimismo, comunicó que tras la detección de las llamas, el equipo del primer turno activó de inmediato el protocolo de seguridad y notificó a las autoridades correspondientes.

Garrido agradeció la pronta respuesta del Sistema 911, el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo y la Policía Nacional por su apoyo y colaboración en la atención del incidente.