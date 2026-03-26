Santo Domingo.— Expertos en meteorología advirtieron que al menos tres de los huracanes previstos para la temporada ciclónica de 2026 en el Atlántico y el Golfo de México podrían impactar a Estados Unidos.

De acuerdo con proyecciones de la empresa AccuWeather, se espera la formación de entre 11 y 16 tormentas con nombre, de las cuales entre cuatro y siete podrían alcanzar categoría de huracán.

El informe señala que varios de estos sistemas podrían afectar la costa este estadounidense, con especial incidencia en el estado de Florida.

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Temporada por debajo del promedio

Los especialistas prevén que la actividad ciclónica se mantenga por debajo del promedio histórico, que ronda las 14 tormentas por temporada, similar a lo ocurrido en 2025, cuando se registraron 13 sistemas con nombre.

Esta posible disminución en la actividad se atribuye a la influencia del fenómeno El Niño, que tiende a limitar la formación de huracanes tropicales en la región.