Santo Domingo.– La temporada de huracanes en el Atlántico y el Golfo de México 2026 podría ser menos intensa debido a la posible incidencia del fenómeno El Niño, según expertos en meteorología.

Se prevé que este fenómeno caliente las aguas del Pacífico, lo que suele reducir la formación de ciclones en el Atlántico durante la temporada.

Arthur sería el nombre del primer ciclón de este año, en una temporada en la que se proyecta la formación de 14 tormentas con nombre, de las cuales siete podrían convertirse en huracanes y tres alcanzar categoría mayor.

El año pasado se registraron 13 tormentas con nombre, una menos de lo considerado como una temporada promedio.

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Pese a las proyecciones de menor actividad, los especialistas exhortan a las autoridades del Caribe y del Golfo de México a mantenerse preparadas ante posibles impactos.

La temporada ciclónica en el Atlántico inicia el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre, siendo agosto y septiembre los meses de mayor actividad debido a las altas temperaturas del mar.