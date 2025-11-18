SANTO DOMINGO – A prisión preventiva por tres meses fue enviado un hombre implicado en la muerte de su madre y un hermano en Punta, Villa Mella, Santo Domingo Norte.

A Daniel Moisés Cordero Rodríguez, de 30 años de edad, se le imputa la muerte de su madre Anatalia Rodríguez (Morena), de 60 años de edad, y de su hermano Pedro Cordero Rodríguez, de 29 años.

El órgano persecutor, representado por el fiscal Tito Oseas González, del Departamento de Litigación Inicial, presentó elementos de pruebas que fueron valorados por la jueza Karen Minyety Casado, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, para imponer la medida de coerción.

Cordero Rodríguez es imputado de violar los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano, que castiga el homicidio.

El trágico hecho ocurrió el pasado domingo, 16 de noviembre, en medio de un violento conflicto familiar. Los cadáveres de las víctimas fueron hallados alrededor de las 8:50 de la mañana de ese día, en una casa ubicada en la calle La Gloria, en la comunidad San Felipe, de Villa Mella, en Santo Domingo Norte.

El imputado Daniel Moisés Cordero Rodríguez deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres, en la provincia San Cristóbal.