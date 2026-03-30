El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de Primera Instancia de Puerto Plata dará inicio formal este lunes al juicio de fondo seguido al campocorto de los Tampa Bay Rays, Wander Franco, tras varios meses de espera procesal.

El tribunal, presidido por el magistrado José Ramón Núñez e integrado por las juezas Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz, ha establecido un calendario de audiencias que se extenderá durante el día de hoy, mañana martes y concluirá el próximo miércoles primero de abril, fechas en las que se espera el conocimiento de las pruebas presentadas.

La defensa técnica del pelotero, encabezada por los abogados Teodosio Jacques e Irina Mariel Ventura, confirmó la disposición de sus representados para enfrentar esta etapa definitiva del proceso.

Se recuerda que este inicio de juicio se produce luego de que el pasado 20 de febrero la Jurisdicción de Puerto Plata decidiera aplazar la audiencia.

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El proceso contra Franco ha generado una gran expectativa tanto a nivel nacional como internacional, debido al impacto que este juicio de fondo tendrá en su carrera profesional y situación legal.

Con la apertura de esta etapa, las magistradas y el juez presidente deberán valorar cada uno de los elementos probatorios para emitir una sentencia que ponga fin al proceso.

Se trata de la segunda audiencia luego que la Corte de Apelación de Puerto Plata anulara la sentencia de primera instancia que condenaba a dos años de prisión suspendida.