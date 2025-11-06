Washington.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves que sería “catastrófico” si el Tribunal Supremo dictaminara que no tiene autoridad para implementar la mayoría de los aranceles que ha impuesto a otros países, una medida que forma parte central de su estrategia económica.

“Sería una lástima. Sería algo catastrófico para nuestro país”, declaró Trump durante su intervención en la Casa Blanca, en referencia a la posibilidad de que el máximo tribunal estadounidense limite sus gravámenes.

El caso llegó al Supremo después de que pequeñas empresas y 12 estados de tendencia demócrata demandaran al Gobierno, argumentando que el presidente utilizó indebidamente una ley de emergencia para imponer los aranceles. Tribunales inferiores fallaron inicialmente en contra de la Administración republicana.

Trump defendió sus aranceles como un mecanismo de seguridad nacional y aseguró que su eliminación tendría consecuencias graves para el país.

“Otros países han usado aranceles que nos habrían destruido. Si yo no hubiera intervenido, nuestro país estaría destruido ahora mismo. Los aranceles nos han fortalecido en términos de seguridad nacional”, afirmó.

El mandatario subrayó que los impuestos aduaneros permiten actuar con rapidez frente a amenazas económicas externas, sin depender de estudios prolongados o de la aprobación del Congreso.

“Esto es un asunto de seguridad nacional. Y, dicho sea de paso, la bancarrota también es un asunto de seguridad nacional. Nuestro país estaba al borde de la bancarrota, y la diferencia entre la bancarrota y la prosperidad también es seguridad nacional”, agregó.

Analistas advierten que un fallo del Supremo en contra de los aranceles podría complicar la economía estadounidense, obligando al Gobierno a reembolsar montos estimados en cerca de 100.000 millones de dólares, en un contexto de creciente preocupación por la sostenibilidad del déficit fiscal tras la aprobación de una importante ley de recorte tributario.